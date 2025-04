Ilrestodelcarlino.it - Nuova App e sito per la prossima stagione

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Netrising di Cervia che opera nel settore della comunicazione e del marketing, prosegue la collaborazione con il Cesena Fc. L’agenzia è stata infatti incaricata di progettare e sviluppare il nuovoweb ufficiale del Cavalluccio, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza online e creare una piattaforma innovativa dedicata alle migliaia di tifosi bianconeri. La partnership tra Netrising e Cesena è cominciata nell’estate del 2024 con la produzione degli spot pubblicitari per il lancio della campagna abbonamenti e della terza maglia. Inoltre, con il tentativo di rafforzare l’identità visiva del club, sono stati sviluppati materiali grafici cartacei e digitali per vari eventi durante il periodo natalizio. Il prossimo passo è l’attivazione del nuovo portale, già in fase di lavorazione e che sarà visitabile dalla, insieme all’aggiornamento dell’applicazione ufficiale.