Fiamme nel parcheggio dei senzatetto

parcheggio multipiano dello Spip, abbandonato da anni. La struttura si trova in via Boraschi, tra via Colorno o via Forlanini. L'allarme è scattato verso le ore 19.30 di giovedì 3 aprile. La colonna di fumo, generata dall'incendio, era visibile da. Parmatoday.it - Fiamme nel parcheggio dei senzatetto Leggi su Parmatoday.it Un incendio si è sviluppato all'interno delmultipiano dello Spip, abbandonato da anni. La struttura si trova in via Boraschi, tra via Colorno o via Forlanini. L'allarme è scattato verso le ore 19.30 di giovedì 3 aprile. La colonna di fumo, generata dall'incendio, era visibile da.

Incendio a Torrenova: fiamme distruggono parte di un parcheggio, senza feriti - Incendio a Torrenova: fiamme in un parcheggio alle 4:30, nessun ferito. Vigili del fuoco e polizia indagano sulle cause mentre la comunità esprime preoccupazione per la sicurezza. (gaeta.it)

Armato chiede il “pizzo” di 400 euro a due senzatetto: incendia loro l’auto e sferra pugno alla donna - Un 50enne di Lecce è stato arrestato nella mattinata di oggi, dai finanzieri. La misura, emessa dalla gip del Tribunale di Lecce, a seguito di un’attività condotta tra settembre e gennaio: tutto è par ... (lecceprima.it)

Le Fiamme Gialle sequestrano discarica abusiva all’interno di un parcheggio sotteraneo di un centro commerciale. Denunciato il responsabile - Prontamente individuato, il responsabile è stato deferito alla Procura della Repubblica di Teramo per reati ambientali e l’intero sito è stato sottoposto a sequestro giudiziario. (picusonline.it)