Buon compleanno Samb Oggi sono 102 anni di storia

Oggi la Samb festeggia i 102 anni della sua storia. Era il 4 aprile 1923 quando il 4 aprile 1923 fu fondata in seguito alla fusione di 3 squadre locali (Fortitudo, Serenissima, Forza e Coraggio). Vanta 67 campionati nell'area del professionismo, di cui 21 partecipazioni al campionato di Serie B. Prima squadra marchigiana ad approdare in Serie B al termine della stagione 1955-1956, La formazione rossoblù si colloca al 46º posto nella classifica perpetua della Serie B e al 59º posto nella graduatoria della tradizione sportiva italiana secondo i criteri della FIGC. Insomma numeri grandissimo spessore, alla viglia poi del ritorno tra i professionisti. Manca veramente poco ad Eusepi e compagni per tagliare il traguardo della matematica promozione in Serie C. Sette punti nelle ultime cinque partite o vincere lo scontro diretto con il Teramo del prossimo 13 aprile.

