Il figlio di 1 anno mangia le ceneri del nonno la scoperta choc della mamma | L’ho lasciato solo per pochi minuti sto ancora cercando di elaborare

Bastanodi distrazione, quando si ha a che fare con un bambino piccolo, perché accada l’impensabile. Ne sa qualcosa Natasha Emeny, unadel Lincolnshire, nel Regno Unito, protagonista di una vicenda tanto bizzarra quanto inquietante, diventata virale su TikTok. “Stodi“, ha confessato Natasha, sconvolta, al Caters News Service. Era salita al piano di sopra “per” per sistemare il bucato, lasciando ilKoah, di appena un, a giocare in salotto. Al suo ritorno, la scena che si è trovata davanti è stata surreale: il bambino era “coperto di cenere”. Un istante, e la terribile realizzazione: Koah aveva raggiunto un vaso decorativo, lo aveva aperto e rovesciato, e aveva involontariamente “assaggiato” ledeldefunto.

