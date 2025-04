Rifiuti rischio stangata Tari a dicembre

Tari a Latina aumenta per colpa del Fondo crediti di dubbia esigibilità, per gli adeguamenti Istat, ma non per il costo del servizio, minore rispetto al resto d’Italia. Ma è ancora violenta polemica tra maggioranza e opposizione sulle responsabilità dei mancati recuperi dell’evasione degli. Latinatoday.it - Rifiuti, rischio stangata Tari a dicembre Leggi su Latinatoday.it Laa Latina aumenta per colpa del Fondo crediti di dubbia esigibilità, per gli adeguamenti Istat, ma non per il costo del servizio, minore rispetto al resto d’Italia. Ma è ancora violenta polemica tra maggioranza e opposizione sulle responsabilità dei mancati recuperi dell’evasione degli.

Rifiuti, rischio stangata Tari a dicembre. Tari, Comune a rischio stangata per le somme in più da restituire. Incognita Iva sui rifiuti, il rischio caro-bollette allo studio dei sindaci del Levante ligure. Aggiornamento catastale: ecco come aumenteranno Imu, Tari, imposte, Iva e Isee e chi colpirà. Bellolampo è satura: un milione al mese per portare i rifiuti a Catania, rischio stangata per la Tari. Il regalo di Gualtieri ai romani sui rifiuti: su Tari rischio stangata nel 2023. Ne parlano su altre fonti

Rifiuti, rischio stangata Tari a dicembre - Ancora polemica tra maggioranza e opposizione sulle responsabilità dei mancati recuperi dell’evasione degli anni passati. In commissione Trasparenza i conti del servizio rifiuti ... (latinatoday.it)

Tari, nuovo aumento Stangata per famiglie e commercianti - Crescono del 16% le tariffe proposte dal Comune per il 2025 Giovedì il voto in Consiglio, previste due rate da dicembre ... (laprovinciapavese.gelocal.it)

Tari 2025, esenzione tassa rifiuti: a chi spetta e come funziona - La Tari è la tassa con la quale i contribuenti, di fatto, finanziano i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Questa imposta viene pagata da chi occupa fisicamente gli immobili ... (tg24.sky.it)