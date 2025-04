Dazi e globalizzazione col turbo beneficiarie le grandi imprese con i loro manager

Iltempo.it - Dazi e globalizzazione col turbo, beneficiarie le grandi imprese con i loro manager Leggi su Iltempo.it Ne l 2024 Apple ha registrato un utile netto di oltre 93 miliardi di dollari, di poco inferiore a quello dell'anno prima. Si tratta comunque di una performance di tutto rispetto, capace di generare compensi per il suo amministratore delegato Tim Cook intorno ai 74 milioni di dollari. E dove si trova il più grande stabilimento al mondo del gruppo? Si trova (ovviamente) in Cina, a Zhengzhou, nella provincia di Henan ed è soprannominato «iPhone City», essendo arrivato a produrre fino all'85 % degli iPhone mondiali. Sintesi: il telefonino mediamente più costoso del mondo (anche per la sua qualità, sia chiaro) viene prodotto in Cina e venduto, principalmente, in Europa e negli Stati Uniti. È la soluzione migliore per l'operaio americano o europeo? Certo che no, anche se poi sarà spesso proprio quell'operaio a comprare quel prodotto.

