Marco Gaggi i sogni di gloria si infrangono con una caduta

Marco Gaggi, ma sul circuito dell’Algarve a Portimao i sogni di gloria del ventunenne centauro fanese si sono infranti con la brutta caduta avvenuta proprio all’ultimo giro di gara 1 del Pirelli Portuguese Round. Nell’evento inaugurale della categoria SuperSport 300 del Mondiale Superbike 2025 il confermatissimo portabandiera del Team BrCorse di Arcore (MB) era infatti quinto a ridosso dei primissimi, dopo aver conquistato la settima posizione in qualifica a poco più di 4 decimi dal più veloce. "Fino all’incidente eravamo abbastanza contenti di come stava procedendo, eravamo infatti stati davanti nelle qualifiche e anche in gara 1 eravamo lì a giocarcela per le prime posizioni sino all’ultimo giro – racconta il testimonial del Comune di Fano e di Amici Senza Frontiere –. Ilrestodelcarlino.it - Marco Gaggi, i sogni di gloria si infrangono con una caduta Leggi su Ilrestodelcarlino.it Pareva esser nata sotto promettenti auspici la nuova esperienza iridata di, ma sul circuito dell’Algarve a Portimao ididel ventunenne centauro fanese si sono infranti con la bruttaavvenuta proprio all’ultimo giro di gara 1 del Pirelli Portuguese Round. Nell’evento inaugurale della categoria SuperSport 300 del Mondiale Superbike 2025 il confermatissimo portabandiera del Team BrCorse di Arcore (MB) era infatti quinto a ridosso dei primissimi, dopo aver conquistato la settima posizione in qualifica a poco più di 4 decimi dal più veloce. "Fino all’incidente eravamo abbastanza contenti di come stava procedendo, eravamo infatti stati davanti nelle qualifiche e anche in gara 1 eravamo lì a giocarcela per le prime posizioni sino all’ultimo giro – racconta il testimonial del Comune di Fano e di Amici Senza Frontiere –.

