Le Bambole di Pezza e come il women empowerment passa dagli inni pop-punk

“È meglio il nucleare dell’autofiction scritta male”. Parto da questo verso, contenuto in Spogliami, singolo dei Baustelle contenuto nel nuovissimo album El Galactico. Ma non voglio parlare della band di Francesco Bianconi, il titolo parla chiaro. Voglio però partire da questa frase. “ È meglio il nucleare dell’autofiction scritta male”. Sarei infatti potuto partire da quest’altra, “Sono statoprima di te”, contenuta nel brano(prima di te) di Enrico Ruggeri, dall’album Il falco e il gabbiano del 1990. Canzone che poi darà il titolo a un altro disco,prima di te, che però non lo vedrà in tracklist. Non è neanche di Enrico Ruggeri che voglio parlare, l’ho fatto pochi giorni fa. Ma a pagina 77 del suo recente libro 40 vite, edito da La nave di Teseo, il Rouge dice “E poi c’era(prima di te), una fucilata, con un testo pieno di citazioni personali, di rivendicazioni di paternità, in bilico tra rabbia e nostalgia.