Torna il tram in piazza Sannazaro Via Acton ridotta a 2 corsie | basoli al posto dell’asfalto Un anno di lavori

lavori per riportare il tram da San Giovanni a piazza Sannazaro. Dureranno un anno. Via Acton ridotta da 3 a 2 corsie. Tornano i cavi elettrici aerei alla Riviera di Chiaia. Leggi su Fanpage.it Partono iper riportare ilda San Giovanni a. Durerun. Viada 3 a 2no i cavi elettrici aerei alla Riviera di Chiaia.

