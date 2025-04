Giardino pensile e abbattimento barriere sensoriali in biblioteca | via ai lavori

lavori in biblioteca comunale, a Francavilla Fontana, per l'abbattimento delle barriere sensoriali e la valorizzazione del tetto con la creazione di un Giardino accessibile. Per tutta la durata del cantiere le aule studio non potranno. FRANCAVILLA FONTANA - Da lunedì 7 aprile prenderanno il via i lavori in biblioteca comunale, a Francavilla Fontana, per l'abbattimento delle barriere sensoriali e la valorizzazione del tetto con la creazione di un Giardino accessibile. Per tutta la durata del cantiere le aule studio non potranno.

