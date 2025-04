Rivoluzione in Mediaset dopo la stoccata ad Alfonso Signorini | cambia tutto

Mediaset ha deciso di intervenire con una misura drastica: nel nuovo reality The Couple, condotto da Ilary Blasi, il processo di selezione e permanenza dei concorrenti sarà regolamentato in modo più rigido. L’obiettivo? Evitare distorsioni e garantire maggiore equità nelle scelte decisive del programma. (Continua dopo le foto)Leggi anche: Giulio Berruti e la gelosia di Maria Elena Boschi: “Sarà furiosa”, cos’è successo con Elettra LamborghiniLeggi anche: Helena Prestes riceve il tapiro d’oro dopo il “Grande Fratello” e sgancia la bomba su ZeudiLe novità a “The Couple” dopo il caso scoppiato al “Grande Fratello”Con tutta una serie di modifiche, The Couple punta a ridare centralità al gioco e ai concorrenti, mettendo un freno alle dinamiche tossiche viste al Grande Fratello. Tvzap.it - Rivoluzione in Mediaset dopo la stoccata ad Alfonso Signorini: cambia tutto Leggi su Tvzap.it News Tv. L’ultima edizione del Grande Fratello ha acceso il dibattito sulle dinamiche di supporto ai concorrenti, con alcuni gruppi di sostenitori accusati di aver influenzato pesantemente gli esiti del gioco. Ora,ha deciso di intervenire con una misura drastica: nel nuovo reality The Couple, condotto da Ilary Blasi, il processo di selezione e permanenza dei concorrenti sarà regolamentato in modo più rigido. L’obiettivo? Evitare distorsioni e garantire maggiore equità nelle scelte decisive del programma. (Continuale foto)Leggi anche: Giulio Berruti e la gelosia di Maria Elena Boschi: “Sarà furiosa”, cos’è successo con Elettra LamborghiniLeggi anche: Helena Prestes riceve il tapiro d’oroil “Grande Fratello” e sgancia la bomba su ZeudiLe novità a “The Couple”il caso scoppiato al “Grande Fratello”Con tutta una serie di modifiche, The Couple punta a ridare centralità al gioco e ai concorrenti, mettendo un freno alle dinamiche tossiche viste al Grande Fratello.

Bianca Berlinguer lascia la Rai per Mediaset: "Sarò sempre una donna di sinistra, mi sentivo un'estranea". Barbara d'Urso "entra" in politica": rivoluzione in Mediaset, Domenica Live cambia volto. Rivoluzione in Mediaset dopo la stoccata ad Alfonso Signorini | cambia tutto. Rivoluzione in Mediaset dopo la stoccata ad Alfonso Signorini: cambia tutto. Del Debbio, Porro e Giordano: arriva la decisione (a sorpresa) di Pier Silvio Berlusconi. Belen Rodriguez, l'addio a Mediaset è amaro. La stoccata a Pier Silvio Berlusconi. Ne parlano su altre fonti

Rivoluzione a Mediaset? Ecco la clamorosa decisione di Pier Silvio Berlusconi - Il panorama televisivo di Mediaset potrebbe presto subire una trasformazione significativa. Mentre ci si avvicina alla presentazione dei palinsesti per la stagione 2025/2026, iniziano a circolare ... (monza-news.it)

Dopo 36 anni Striscia la notizia potrebbe fermarsi: Mediaset pensa a una pausa - Dopo 36 anni dalla sua nascita, Striscia la notizia potrebbe prendersi una pausa. Secondo quanto riportato da Adnkronos , Mediaset starebbe valutando l’ipotesi di sospendere il tg satirico ... (msn.com)

Mediaset, le novità di aprile 2025: Ilary Blasi lancia The Couple e Vanessa Incontrada riappare dopo il flop - Ormai conosciuta per le innumerevoli gaffe in prima serata, Ilary Blasi è pronta a imbarcarsi in una nuova avventura televisiva e a far sorridere il pubblico di Mediaset dopo il sempre più vicino ... (libero.it)