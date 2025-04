Tempesta dazi sui mercati

mercati e annichilisce la fiducia. Se c’è incertezza gli investitori fuggono. Oltre 2.500 miliardi di dollari (2.000 solo a Wall Street, S&P -5%, Nasdaq -6%) il conto complessivo delle perdite. Cade il biglietto verde (-1,7% sull’euro). Giù pure criptovalute (Bitcoin -6%) e petrolio (-7%). Il falò finanziario comincia in Giappone (mentre la Cina resiste), si allarga all’Europa (-422 miliardi) e poi intossica gli indici americani. "Rischio recessione negli Stati Uniti", ammette JP Morgan, non certo nemica del tycoon. E il Vix, l’indicatore della paura, segna subito +30%. In Europa Milano chiude a -3,59% (maglia nera). Flessioni pesanti anche a Parigi (-3,31%), Francoforte (-2,93%), Amsterdam (-2,67%), Zurigo (-2,34%). Quotidiano.net - Tempesta dazi sui mercati Leggi su Quotidiano.net "È il giorno della rovina", sintetizza l’Economist. Dal Giardino delle rose della Casa Bianca, Donald Trump sfregia la realtà, distrugge ie annichilisce la fiducia. Se c’è incertezza gli investitori fuggono. Oltre 2.500 miliardi di dollari (2.000 solo a Wall Street, S&P -5%, Nasdaq -6%) il conto complessivo delle perdite. Cade il biglietto verde (-1,7% sull’euro). Giù pure criptovalute (Bitcoin -6%) e petrolio (-7%). Il falò finanziario comincia in Giappone (mentre la Cina resiste), si allarga all’Europa (-422 miliardi) e poi intossica gli indici americani. "Rischio recessione negli Stati Uniti", ammette JP Morgan, non certo nemica del tycoon. E il Vix, l’indicatore della paura, segna subito +30%. In Europa Milano chiude a -3,59% (maglia nera). Flessioni pesanti anche a Parigi (-3,31%), Francoforte (-2,93%), Amsterdam (-2,67%), Zurigo (-2,34%).

Tempesta dazi sui mercati. Dazi, Borse europee aprono in calo. Oggi Cdm. LIVE. Tempesta di dazi: i mercati tremano, ma c’è chi intravede un’opportunità. Borse, Europa ancora in calo dopo il giovedì nero post dazi. A Milano sell-off banche, tonfo Mps. La tempesta dei dazi manda a picco le borse mondiali. Tempesta dazi: l’analisi di Nomura su Cina e commercio globale. Ne parlano su altre fonti

Dazi, Trump va avanti: "Fidatevi di me". Tracollo delle borse mondiali. Oggi Cdm. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Dazi, Trump va avanti: 'Fidatevi di me'. Tracollo delle borse mondiali. Oggi Cdm. LIVE ... (tg24.sky.it)

Borse 3 aprile nella tempesta per la mazzata dei dazi: giovedì nero per Wall Street e per l’Europa, crolla il petrolio, cede il dollaro - Disastroso l'effetto dazi sui mercati. Il Nasdaq perde più del 5% mentre l'euro recupera il 2,5% sul dollaro. Malissimo anche le Borse europee, Piazza Affari inclusa che lascia sul terreno oltre il 3% ... (msn.com)

Guerra dei dazi, crollano le borse: bruciati 2000 miliardi a Wall Street. Trump: " Il paziente era molto malato" - Eppure, ieri 2000 miliardi di dollari sono andati bruciati a Wall Street, 422 sui listini europei colpiti dalla nuova tariffa del 20 % e, oggi, la Borsa di Tokyo ha già perso più del 3%. I dazi ... (tg.la7.it)