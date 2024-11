Oasport.it - Quando giocano Bolelli/Vavassori alle ATP Finals 2024? Date, avversari, orari, tv, streaming

Simonee Andreasognano il colpaccio alla vigilia delle ATP, che si terranno sul veloce indoor dell’Inalpi Arena di Torino dal 10 al 17 novembre. La coppia azzurra vuole chiudere in bellezza una stagione già estremamente positiva, in cui però è sempre mancato l’ultimo passo per compiere il grande exploit negli eventi più prestigiosi e importanti in calendario.Il bolognese ed il torinese vantano infatti ben due finali Slam nel, a Melbourne e Parigi, oltre a tre titoli nel circuito maggiore tra ATP 250 (Buenos Aires) e ATP 500 (He Pechino). Un ruolino di marcia che ha consentito al binomio tricolore di qualificarsi in scioltezza per lecasalinghe da numero 4 nella Race, dando una mano anche alla Nazionale italiana per superare il girone di Bologna e approdareFinal Eight di Coppa Davis.