Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox 8 novembre 2024: Pesci titubante, Capricorno passionale

L'diFox dell'8segnala la presenza della Luna in Acquario, che porrà fine a diversi patemi. Untrascorrerà la giornata a riflettere su una persona, mentre ilsarà pieno di passione. Vediamo le previsioni astrologiche diFox di venerdì 8, ricordando di osservare anche il proprio ascendente al fine di ottenere unaccurato.Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - L'diFox dell'Ariete ti trova comprensivo verso gli altri, soprattutto dopo un periodo in cui hai messo tutti sotto torchio. Toro - L'diFox del Toro ti mette in guardia dalle discussioni. Questa è una Luna dissonante, per cui potresti sentirti agitato. Cerca di calmarti. Gemelli - L'diFox del Gemelli invita a ripristinare un po' di serenità attorno e dentro di te.