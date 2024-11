Ilgiorno.it - Oggiono, paura in cantiere per un operaio: ''E' precipitato da 7 metri''. Invece è un malore

(Lecco), 7 novembre 2024 – “Correte, un collega èda sette”.questa mattina, giovedì 7 novembre, in unedile di. Un muratore di 47 anni è stato trovato riverso svenuto a terra. I colleghi inizialmente hanno temuto fossedal ponteggio su cui stavano lavorando. Il 47ennestava manovrando a terra la pompa per il cemento e probabilmente ha accusato un. Imponente la mobilitazione dei soccorritori, proprio per l'allerta iniziale su un possibile grave infortunio sul lavoro. Oltre ai vigili del fuoco, sono stati mobilitati i soccorritori dell'eliambulanza di Como. Al loro arrivo il paziente aveva ripreso conoscenza. Dopo essere stato stabilizzato è stato trasferito con il mezzo di emergenza aereo all'ospedale San Gerardo di Monza, su indicazione dei medici della centrale operativa del 118.