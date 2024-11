Ilfattoquotidiano.it - Morata, che rischio: trauma cranico dopo uno scontro in allenamento con Pavlovic. Salterà il Cagliari

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

Momenti di grande spavento, ma per fortuna il pericolo è scampato. Alvaronon sarà della partita contro ilin programma domani, venerdì 8 novembre, alle 18.00. Il motivo? Durante l’di rifinitura di questa mattina, l’attaccante si è reso protagonista di un violentissimodi gioco con, che lo ha portato direttamente all’ospedale. Per lo spagnolo, tra i migliori nell’impresa di Champions contro il Real Madrid di martedì scorso, la diagnosi è di un forte: gli esami sono stati condotti all’ospedale di Legnano in mattinata, dove è stato portato d’urgenza.è stato sottoposto immediatamente anche a risonanza magnetica, che ha però dato esito negativo. Nessuna complicazione particolare, quindi: l’ex Atletico resterà adesso per qualche ora in ospedale, prima di poter tornare a casa e riposarsi.