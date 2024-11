Game-experience.it - Mass Effect, è in lavorazione la serie TV presso Amazon, rivela un report

Variety hato attraverso un nuovoche è attualmente inlaTV diMGM Studios, con Daniel Casey a lavoro su questa trasposizione televisiva.Come leggiamo su Variety, Casey sarà chiamato a scrivere e produrre esecutivamente lo show televisivo, mentre Karim Zreik sarà produttore esecutivo per conto di Cedar Tree Productions, con Ari Arad e Michael Gamble di EA in qualità di produttori esecutivi. Cedar Tree è attualmente sotto un accordo globaleMGM Studios.La nota testata ha precisato di non essere a conoscenza di informazioni riguardanti la trama dellaTV di, aggiungendo che nonostante questa carenza d’informazioni è lecito immaginare che possa collegarsi in modo diretto all’apprezzata trilogia videoludica ad opera di BioWare, riprendendo gli elementi principali che hanno reso così iconico il franchise.