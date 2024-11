Ilfattoquotidiano.it - “Manca 1 miliardo per garantire i servizi”. Le associazioni che tutelano i diritti delle persone con disabilità bocciano la manovra

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

La Federazione italiana per il superamento dell’handicap (Fish) e la Federazione tra lenazionalicon(Fand), le due più grandi organizzazioni italiane checone che partecipano ai tavoli istituzionali,la2025 del governo Meloni. “I fondi sono insufficienti per sostenere i reali fabbisognicon”, spiegano. Le donne e gli uomini in condizione di estrema fragilità e le loro famiglie vivono una situazione critica a causa di ampie carenze diessenziali, come l’assistenza domiciliare, il sostegno scolastico, l’inclusione lavorativa e gli sgravi per mamme caregiver e lavoratrici con. E nel disegno di legge di Bilancio per il 2025 in discussione al Parlamento “no risorse e finanziamenti idonei”, dicono le due Federazioni, audite qualche giorno fa nelle Commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato.