Ludovica Frasca svela chi secondo lei è La Talpa: (spoiler: è una donna)

Chi è la? Selo avesse saputo sicuramente non sarebbe stata la prima vittima del reality di Diletta Leotta dato che è stata eliminata proprio perché è stata la concorrente ad aver risposto in maniera errata a più domande sull’identità della. Eppure, a mente fredda e con la consapevolezza di aver sbagliato a fare il primo identikit, l’ex Velina di Striscia la Notizia ha le idee più chiare.In un video registrato per Mediaset Infinity,ha dichiarato chelei quella che non gliela conta giusta è proprio Lucilla Agosti.“Sono qua dopo l’eliminazione e in realtà sto un po’ rosicando! Mi fa strano tornare alla realtà, mi mancano i miei compagni. Però sono contenta perché ora potrò vederli da distaccata. Non ho seguito nessuna strategia di gioco, ho seguito un’intuizione sbagliata.