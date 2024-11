Ilfattoquotidiano.it - L’ex Inter Van der Meyde: “Alcool e droghe, in Inghilterra avevo una seconda vita. Non ero più me stesso, non mi perdonerò mai”

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

“La mia carriera è finita quando sono andato all’Everton. Ho fatto un sacco di stronz*te, lì è crollato tutto“. Comincia in questo modo l’vista che Andy Van der, ex ala destra olandese dal potenziale inespresso, con anche un passato nell’, ha rilasciato a Prime Video nella quale ha raccontato di un periodo orribile passato in, trarischiando persino la morte.“Quando ero lì mi sono costruito una: tradivo mia moglie, ho abbandonato i miei figli per un’altra donna. Non mimai, è solo colpa mia“, ha rivelato l’olandese: “Uscivo ogni sera a bere fino a quando l‘ha smesso di fare effetto. A quel punto ho cominciato a far uso di. Assumevo cocaina, non ero più me”.Sul momento in cui ha capito che doveva cambiare stile di: “Ho iniziato ad avere problemi con l’allenatore e nel mentre mia figlia era in ospedale.