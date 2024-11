Inter-news.it - Lautaro Martinez determinato: «L’Inter vuole vincere tutto! Lo dice la storia»

Leggi l'articolo completo su Inter-news.it

Anche la quarta sfida di Champions League sorride al. Al termine della sfida contro l’Arsenalrisponde alle domande dei giornalisti di Sky Sport 24.RISPOSTE –, tra i protagonisti di Inter-Arsenal, dichiara: «La cosa più bella di questa partita? Innanzii tre punti che rimangono qua. Poi lo spirito di squadra, la lotta che abbiamo impiegato. Queste partite sono molto importanti per la competizione, sopratper la classifica che ci lascia con dieci punti ed è importante. Non abbiamo ancora preso gol e questa è una cosa positiva, perché in campionato ne abbiamo presi tanti. Quindi vuol dire che stiamo lavorando bene e siamo consapevoli che questa competizione è fatta di dettagli. Dobbiamo continuare così e di cercare di alzare il livello ogni giorno».