Lanazione.it - La favola viola di Brizi in finale a Sport Movies & Tv

Firenze, 7 novembre 2024 – E’ in pieno svolgimento “; Tv“,di 20 Festival (nei 5 Continenti) del “World Ficts Challenge“, campionato mondiale della televisione, del cinema, della cultura e della comunicazioneiva in programma a Milano fino a sabato 9 novembre. Tra le opere in concorso c’è “Lo chiamavano Brizenbauer. Ladi Pino” il documentario realizzato per “La Nazione”da Roberto Davide Papini, con montaggio di Michele Coppini e riprese dello stesso Coppini, di Massimo Nencioni e Lorenzo Console. Si tratta della vicenda di Giuseppe(detto Pino) tra Macerata e Firenze.è uno dei grandi artefici del secondo scudetto gigliato nel 1968-69. In più, con le sue 389 partite è uno dei fedelissimi della maglia, secondo solo a Giancarlo Antognoni.