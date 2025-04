25 aprile Tajani sobrietà è ricordare e non strumentalizzare

ricordare il 25 aprile perché possa essere un messaggio positivo per il futuro, per tutti i giovani”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa al Mausoleo delle Fosse Ardeatine in occasione dell’80esimo anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Leggi su Ildenaro.it Roma, 25 apr. (askanews) – “Questa non è la giornata delle divisioni o la giornata degli scontri, è la giornata della libertà perché se noi andiamo a vedere quelli combatterono” il nazifascismo “vediamo che erano di tante idee diverse, accomunati soltanto dall’amore per l’Italia e per la libertà. C’erano socialisti, comunisti, monarchici, liberali, azionisti, che avevano messo da parte le loro ideologie e avevano scelto di difendere insieme la libertà dell’Italia. Quello è lo spirito con il quale dobbiamoil 25perché possa essere un messaggio positivo per il futuro, per tutti i giovani”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonioin un punto stampa al Mausoleo delle Fosse Ardeatine in occasione dell’80esimo anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo.

Cosa riportano altre fonti

