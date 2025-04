Sergio Mattarella I valori della Resistenza sono sempre attuali

sempre tempo di Resistenza, ecco perché sono sempre attuali i valori che l'hanno ispirata". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a Genova in occasione del 25 aprile. Quotidiano.net - Sergio Mattarella: "I valori della Resistenza sono sempre attuali" Leggi su Quotidiano.net Il Papa "nella sua "Fratelli tutti", ci ha esortato a superare "conflitti anacronistici" ricordandoci che "ogni generazione deve far proprie le lotte e le conquiste delle generazioni precedenti e condurle a mete ancora più alte. Non è possibile accontentarsi di quello che si è già ottenuto nel passato e fermarsi, e goderlo come se tale situazione ci facesse ignorare che molti nostri fratelli soffrono ancora situazioni di ingiustizia che ci interpellano tutti". Ecco perché ètempo di, ecco perchéche l'hanno ispirata". Lo ha detto il presidenteRepubblica,, parlando a Genova in occasione del 25 aprile.

Approfondimenti da altre fonti

Sergio Mattarella celebra i valori della Giornata dell'Unità nazionale - "Il 17 marzo celebra la nascita dell'Italia e, con essa, l'unità conquistata a caro prezzo con il Risorgimento, insieme alla riappropriazione, con la lotta di Liberazione, della propria identità e unità dopo l'occupazione nazista e la rottura istituzionale operata con la nascita, nel Nord Italia, del regime della Repubblica Sociale". Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera, che, sottolinea: "Richiama a ciascheduno i valori su cui si fonda la nostra comunità e le aspirazioni che la animano ... 🔗quotidiano.net

Perché la Russia ha attaccato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella - Con dieci giorni di ritardo, la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova accusa il presidente della Repubblica di “invenzioni blasfeme”. La politica italiana si unisce nella solidarietà nei confronti del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo l’attacco di Maria Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri russo. Attacco arrivato a dieci giorni di distanza da un discorso del Capo dello Stato italiano a Marsiglia, durante il quale ha fatto un parallelismo tra la Germania nazista e la Russia. 🔗notizie.com

Mosca torna ad attaccare Sergio Mattarella: “Il paragone con il Terzo Reich avrà conseguenze” - Il paragone fatto da Sergio Mattarella fra la Russia e il Terzo Reich avrà delle conseguenze. Lo ha detto Maria Zakharova, parlando domenica sera sul canale Rossija 1. Il presidente della Repubblica “ha dichiarato di ritenere che la Russia possa essere equiparata al Terzo Reich. Questo non può e non potrà mai rimanere senza conseguenze“, ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo durante la trasmissione ‘Serata con Vladimir Solovyov’, di cui riferiscono le agenzie di stampa russe. 🔗ilfattoquotidiano.it

25 aprile. Mattarella a Genova cita il Papa: È sempre tempo di Resistenza - Mattarella cita il Papa, è sempre tempo di Resistenz; Ribellarsi per tornare alla civiltà: la Resistenza secondo Mattarella; Nella Resistenza il germe dei valori costituzionali; 25 aprile, la diretta - Mattarella: È sempre tempo di resistenza. I partigiani volevano la pace, i fascisti la morte. 🔗Cosa riportano altre fonti

Il presidente mattarella invita a superare conflitti anacronistici ricordando il valore della resistenza - Il presidente Sergio Mattarella a Genova richiama i valori della Resistenza come impegno attuale, ispirandosi all’enciclica Fratelli tutti di papa Francesco per affrontare le sfide sociali e civili co ... 🔗gaeta.it

Mattarella cita il Papa, è sempre tempo di Resistenza - Il Papa "nella sua "Fratelli tutti", ci ha esortato a superare "conflitti anacronistici" ricordandoci che "ogni generazione deve far proprie le lotte e le conquiste delle generazioni precedenti e cond ... 🔗ansa.it

25 Aprile 2025, 25 l'omaggio di Mattarella ai Caduti | Meloni: onoriamo valori negati dal fascismo - Aperte le celebrazioni dell'80° anniversario della Liberazione. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto la una corona d’alloro sull’Altare della Patria prima di volare a Genova, do ... 🔗msn.com