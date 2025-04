Uso coltello o pistola studentessa barricata in casa dopo le minacce del ex

coltello in videochiamata, riferendomi di avere anche una pistola in casa, dicendomi poi testuali parole 'devi dirmi tu che cosa devo usare'. io terrorizzata da tali frasi iniziavo a piangere in preda a una crisi". A parlare è una studentessa salernitana di 25. Napolitoday.it - "Uso coltello o pistola?": studentessa 'barricata' in casa dopo le minacce dell'ex Leggi su Napolitoday.it "Mi ha minacciato mostrando unin videochiamata, riferendomi di avere anche unain, dicendomi poi testuali parole 'devi dirmi tu che cosa devo usare'. io terrorizzata da tali frasi iniziavo a piangere in preda a una crisi". A parlare è unasalernitana di 25.

