Blitz di CasaPound a Mondinsieme volantini contro lo sportello antirazzista

Blitz di CasaPound a Mondinsieme. Gli attivisti del gruppo di estrema destra, nella notte, hanno affisso dei volantini sui cancelli e la facciata del centro interculturale Mondinsieme – fondazione del Comune di Reggio Emilia – in via Marzabotto, nel parco Baden Powell, contro “lo sperpero di denaro pubblico per finanziare lo sportello antirazzista”, tanto discusso nelle settimane scorse. “In un momento in cui i cittadini di Reggio Emilia chiedono a gran voce interventi reali contro il degrado urbano, la microcriminalità e la crescente percezione di insicurezza, il Comune sceglie di stanziare fondi pubblici per l’apertura dell’ennesimo sportello senza il minimo impatto pratico”, recita una nota di CasaPound. E ancora: “Un’iniziativa che suona come l’ennesima operazione di facciata, utile forse solo a qualche comunicato autocelebrativo, ma completamente scollegata dalle vere esigenze della città. Ilrestodelcarlino.it - Blitz di CasaPound a Mondinsieme: volantini contro lo sportello antirazzista Leggi su Ilrestodelcarlino.it Reggio Emilia, 25 aprile 2025 –di. Gli attivisti del gruppo di estrema destra, nella notte, hanno affisso deisui cancelli e la facciata del centro interculturale– fondazione del Comune di Reggio Emilia – in via Marzabotto, nel parco Baden Powell,“lo sperpero di denaro pubblico per finanziare lo”, tanto discusso nelle settimane scorse. “In un momento in cui i cittadini di Reggio Emilia chiedono a gran voce interventi realiil degrado urbano, la microcriminalità e la crescente percezione di insicurezza, il Comune sceglie di stanziare fondi pubblici per l’apertura dell’ennesimosenza il minimo impatto pratico”, recita una nota di. E ancora: “Un’iniziativa che suona come l’ennesima operazione di facciata, utile forse solo a qualche comunicato autocelebrativo, ma completamente scollegata dalle vere esigenze della città.

Su questo argomento da altre fonti

