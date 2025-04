Ciao Francesc domani ultimo saluto a Segato

domani, 26 aprile, i funerali di Francesco "Frances" Segato. L'ultimo saluto al dj si terrà alle 15 presso la chiesa di Sant'Angelo di Cortona. "Per chi volesse salutare Francesco - si legge sui social - la salma sarà esposta venerdì 25 aprile presso la camera mortuaria. Arezzonotizie.it - "Ciao Francesc": domani l'ultimo saluto a Segato Leggi su Arezzonotizie.it Saranno celebrati, 26 aprile, i funerali dio "Frances". L'al dj si terrà alle 15 presso la chiesa di Sant'Angelo di Cortona. "Per chi volesse salutareo - si legge sui social - la salma sarà esposta venerdì 25 aprile presso la camera mortuaria.

Approfondimenti da altre fonti

