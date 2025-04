Zampolli inviato di Trump in Italia Prossimo Papa Chi è il migliore

Prossimo Papa? "Deve essere Italiano". Lo dice al Corriere Paolo Zampolli, da poco nominato dal presidente americano Donald Trump inviato speciale per le partnership globali. "Alla fine il mio cuore è Italiano. Io sono convinto che Sua Eminenza il cardinale Parolin, che ho incontrato tante volte, sarebbe un Papa fantastico: primo perché Italiano, secondo perché come segretario di Stato dal 2013 è la persona migliore", aggiunge. Secondo Zampolli "il presidente degli Stati Uniti ha potere su ogni cosa al mondo, è quasi onnipotente. Ma sull’elezione del Papa assolutamente no". Intanto c'è attesa per l'arrivo in Italia di Donald Trump per i funerali del Pontefice. Il presidente americano atteso stasera a Roma per partecipare domani ai funerali di Papa Francesco, ripartirà dopo la conclusione della cerimonia. Liberoquotidiano.it - Zampolli, l'inviato di Trump in Italia: "Prossimo Papa? Chi è il migliore" Leggi su Liberoquotidiano.it Il? "Deve essereno". Lo dice al Corriere Paolo, da poco nominato dal presidente americano Donaldspeciale per le partnership globali. "Alla fine il mio cuore èno. Io sono convinto che Sua Eminenza il cardinale Parolin, che ho incontrato tante volte, sarebbe unfantastico: primo perchéno, secondo perché come segretario di Stato dal 2013 è la persona", aggiunge. Secondo"il presidente degli Stati Uniti ha potere su ogni cosa al mondo, è quasi onnipotente. Ma sull’elezione delassolutamente no". Intanto c'è attesa per l'arrivo indi Donaldper i funerali del Pontefice. Il presidente americano atteso stasera a Roma per partecipare domani ai funerali diFrancesco, ripartirà dopo la conclusione della cerimonia.

