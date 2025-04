Il teatro della Posta Vecchia omaggia Pirandello in scena Liolà

teatro della Posta Vecchia di Agrigento, nella salita Giambertoni di via Atenea, ospita la rappresentazione di Liolà di Luigi Pirandello con la regia di Federico Marotta. Nel cast figurano Totò Travali, Totò Parello, Saro Graceffa, Enza Cucchiara, Mary. Agrigentonotizie.it - Il teatro della Posta Vecchia omaggia Pirandello: in scena Liolà Leggi su Agrigentonotizie.it Sabato 26 aprile e domenica 27 aprile ildi Agrigento, nella salita Giambertoni di via Atenea, ospita la rappresentazione didi Luigicon la regia di Federico Marotta. Nel cast figurano Totò Travali, Totò Parello, Saro Graceffa, Enza Cucchiara, Mary.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

"L’amore è…ceco”: al teatro della Posta Vecchia torna la commedia brillante - La commedia ” L’amore è ... ceco” andrà in scena sabato 22 e domenica 23 febbraio, rispettivamente alle 21 e alle 18, al teatro della Posta Vecchia di Agrigento nella salita Giambertoni di via Atenea. “Il testo nasce una mattina d’estate quando l’autrice, Josè Tedesco, ascolta per caso una... 🔗agrigentonotizie.it

"Il vomito della medaglia": al teatro della Posta Vecchia la messinscena di Simona Carisi - S'intitola "Il vomito della medaglia" l'opera teatrale di Simona Carisi che andrà in scena venerdì 11 e sabato 12 aprile alle 21 ed ancora domenica 13 alle 18 al teatro della Posta Vecchia di Agrigento nella salita Giambertoni di via Atenea. Nel cast la stessa Simona Carisi con Angelita Butera... 🔗agrigentonotizie.it

“Questione di tempo”: al teatro della Posta Vecchia la commedia di Giulia Galati - Una commedia romantica tutta da scoprire quella che andrà in scena nel weekend al teatro della Posta Vecchia di Agrigento, nella salita Giambertoni di via Atenea. S’intitola “Questione di tempo” e vedrà Giulia Galati nel doppio ruolo di regista e attrice insieme a Massimiliano Bono, Rosario... 🔗agrigentonotizie.it

Il teatro della Posta Vecchia omaggia Pirandello: in scena Liolà; “Genesis un piano”: alla Posta Vecchia l'omaggio alla storica band inglese con Marco Tamberi; Al Teatro della Posta Vecchia Luci: canti, racconti ed aneddoti d’una famiglia d’arte di Elisa Parrinello; Agrigento. Domenica 23 febbraio al Teatro Pirandello lo spettacolo Omaggio a Franco Biattiato a cura del cantante Daniele Guastella. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Il teatro della Posta Vecchia omaggia Pirandello: in scena Liolà - Sabato 26 aprile e domenica 27 aprile il teatro della Posta Vecchia di Agrigento, nella salita Giambertoni di via Atenea, ospita la rappresentazione di Liolà di Luigi Pirandello con la regia di Federi ... 🔗agrigentonotizie.it

"Il vomito della medaglia": al teatro della Posta Vecchia la messinscena di Simona Carisi - S'intitola "Il vomito della medaglia" l'opera teatrale di Simona Carisi che andrà in scena venerdì 11 e sabato 12 aprile alle 21 ed ancora domenica 13 alle 18 al teatro della Posta Vecchia di ... 🔗agrigentonotizie.it