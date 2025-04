VIDEO L arrivo di Mattarella a Genova per il 25 aprile lungo applauso e inno d Italia

lungo applauso e dall'esecuzione dell'inno di Mameli, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato al teatro Ivo Chiesa di Genova, dove assisterà allo spettacolo 'D'Oro. Il sesto senso partigiano' per le celebrazioni dell'ottantesimo anniversario della Liberazione. Genovatoday.it - VIDEO | L'arrivo di Mattarella a Genova per il 25 aprile: lungo applauso e inno d'Italia Leggi su Genovatoday.it Accolto da une dall'esecuzione dell'di Mameli, il presidente della Repubblica Sergioè arrivato al teatro Ivo Chiesa di, dove assisterà allo spettacolo 'D'Oro. Il sesto senso partigiano' per le celebrazioni dell'ottantesimo anniversario della Liberazione.

Cosa riportano altre fonti

Mercato FC 25: Promo Dreamchasers e una SBC clamorosa in arrivo [VIDEO] - Dreamchasers è la nuova promo in arrivo venerdì 21 marzo su FC 25. La primavera porterà anche una SBC importante dal costo probabilmente proibitivo per molti. Ne parla John in questo video! 🔗imiglioridififa.com

Broken Rage: Il ritorno di un doppio Takeshi Kitano in un film imperdibile in arrivo su Prime Video. Ce ne parla l'autore - Fuori concorso all'ultima Mostra del cinema di Venezia arriva su Prime Video il 13 febbraio Broken Rage, breve ma densissimo e spassosa ultima opera di Takeshi Kitano, che ne ha parlato con gli attori in conferenza stampa. 🔗comingsoon.it

VIDEO IN – Inter, sfida alla Juventus! L’arrivo del pullman all’Allianz Stadium - L’Inter questa sera sarà protagonista sul campo della Juventus, dove proverà a conquistare la testa della classifica dopo il pareggio del Napoli in casa della Lazio. Nel frattempo a Torino è arrivato il pullman nerazzurro, tra le urla non proprio lusinghiere dei tifosi bianconeri. Di seguito il video catturato dall’inviato di Inter-News.it all’Allianz Stadium, Sandro Caramazza SFIDA PESANTE – L’Inter di Simone Inzaghi questa sera, alle ore 20. 🔗inter-news.it

VIDEO | L'arrivo di Mattarella a Genova per il 25 aprile: lungo applauso e inno d'Italia; VIDEO | 25 aprile, il Presidente Mattarella depone una corona al cimitero di Staglieno; Agrigento capitale italiana della Cultura, cerimonia di apertura con il Presidente Mattarella: la diretta vid…; Agrigento capitale della Cultura 2025, cerimonia di apertura con Mattarella: la diretta video. 🔗Ne parlano su altre fonti

Da Mattarella a Carlo e Camilla: l'aeroporto di Forlì sotto i riflettori di tutto il mondo per la visita dei reali d'Inghilterra - E' un giovedì 10 aprile storico per l'aeroporto Ridolfi di Forlì. I reali d'Inghilterra sono sbarcati allo scalo di via Seganti, prima di dirigersi a bordo di un'auto della presidenza della Repubblica ... 🔗forlitoday.it

VIDEO Re Carlo a Roma: l'arrivo al Quirinale da Mattarella - I reali sono stati accolti nel Cortile d’Onore dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e da sua figlia Laura. Dopo l’esecuzione degli inni nazionali, britannico e italiano ... 🔗informazione.it

VIDEO Ravenna, i reali inglesi con Mattarella - (Nicolaporro.it) VIDEO | Ravenna suona “Romagna mia” per Carlo e Camilla: la folla applaude i reali d’Inghilterra RAVENNA – English style, ma anche Romagna style, a Ravenna per l’arrivo ... 🔗informazione.it