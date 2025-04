Palestre della Memoria il progetto esordisce anche in Appennino

Palestre della Memoria' in provincia, con particolare attenzione alle zone di montagna. Dopo gli incontri di presentazione alla cittadinanza delle scorse settimane, partono ufficialmente le nuove sedi anche nel Distretto sanitario di Sassuolo, percorso nato dalla stretta.

