La Regione cerca specialisti informatici e tecnici della cybersecurity 27 posti a tempo indeterminato

posti per il profilo “Specialista in Informatica e Telematica” nell’Area Funzionari ed Elevata Qualificazione e otto per il profilo “Tecnico della cybersecurity” nell’Area Istruttori. Li mette a concorso la Regione Emilia-Romagna che, approvato il Bilancio, ha riaperto la stagione. Modenatoday.it - La Regione cerca specialisti informatici e tecnici della cybersecurity, 27 posti a tempo indeterminato Leggi su Modenatoday.it Diciannoveper il profilo “Specialista in Informatica e Telematica” nell’Area Funzionari ed Elevata Qualificazione e otto per il profilo “Tecnico” nell’Area Istruttori. Li mette a concorso laEmilia-Romagna che, approvato il Bilancio, ha riaperto la stagione.

