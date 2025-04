Teatro Pirandello concerto dell’ensemble Klangforum Wien per Capitale italiana della cultura

concerto dell’ensemble Klangforum Wien per Capitale italiana della cultura al Teatro Pirandello di Agrigento.L’appuntamento è dunque domenica. Agrigentonotizie.it - Teatro Pirandello, concerto dell’ensemble Klangforum Wien per Capitale italiana della cultura Leggi su Agrigentonotizie.it Avrebbe dovuto svolgersi sabato 26 aprile ma è stato spostato a domenica 27, a causa del lutto nazionale proclamato per la morte di Papa Francesco, ilperaldi Agrigento.L’appuntamento è dunque domenica.

