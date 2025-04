L’eurodeputato Pd Nardella suona Bella Ciao al violino davanti al Parlamento europeo

L’eurodeputato del Pd, Dario Nardella, ha pubblicato sui suoi social un video in cui suona Bella Ciao al violino davanti alle porte del Parlamento europeo a Bruxelles in occasione delle celebrazioni del 25 aprile. “80 anni dopo la lotta per la Libertà non si ferma. Buona Festa della Liberazione a tutti in Italia e in ogni luogo dove si lotta per i diritti e per la libertà”, si legge nel post che Nardella ha pubblicato.L'articolo L’eurodeputato Pd Nardella suona Bella Ciao al violino davanti al Parlamento europeo proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - L’eurodeputato Pd Nardella suona Bella Ciao al violino davanti al Parlamento europeo Leggi su Ilfattoquotidiano.it del Pd, Dario, ha pubblicato sui suoi social un video in cuialalle porte dela Bruxelles in occasione delle celebrazioni del 25 aprile. “80 anni dopo la lotta per la Libertà non si ferma. Buona Festa della Liberazione a tutti in Italia e in ogni luogo dove si lotta per i diritti e per la libertà”, si legge nel post cheha pubblicato.L'articoloPdalalproviene da Il Fatto Quotidiano.

