L appuntamento è il 25 e 25 maggio ai Giardini Indro Montanelli con sessioni tutte gratuite dalle 9 alle 19 E con una speciale performance musicale sabato 24 mattina alle 8 30

Torna iO Donna "A corpo libero": Yoga, Pilates, Full Body, Balance Workout, Bollywood Dance e molto altro. Per il terzo anno, l'evento di iO Donna dedicato al benessere e allo sport all'aria aperta vi aspetta, con tantissime classi di fitness trained By Virgin Active. iO Donna "A Corpo Libero", edizione 2023

A pesca di plastica: appuntamento nella riserva naturale delle Cesine con Lni San Foca e Fipsas - VERNOLE (Lecce) - Torna anche quest'anno l'atteso appuntamento con A Pesca di Plastica, l'evento nato nel 2015 e giunto alla sua VII edizione. Organizzato dalla Sezione di San Foca della Lega Navale Italiana in collaborazione con FIPSAS, l'incontro si svolgerà domenica 6 aprile dalle ore 8:30... 🔗lecceprima.it

Erosione costiera, appuntamento con la petizione popolare. Il sindaco: "Progetto appaltato" - TORCHIAROLO – Le mareggiate continuano devastare la costa a sud di Brindisi con gravi danni alle opere pubbliche di recente riqualificazione oltre che ad abitazioni. Molti residenti delle marine di competenza del Comune di Torchiarolo (Lido Presepe, Lido Cipolla, Lendinuso e Canuta) hanno deciso... 🔗brindisireport.it

Alla Casa delle Culture appuntamento con Alessandro Trocino e il suo "Morire di pena" - Lunedì 14 aprile, alle 18:30, alla Casa delle Culture in via Wiligelmo 80, Alessandro Trocino presenta il suo libro "Morire di pena", edito da Laterza: dodici storie di suicidio in carcere, affrontando così un tema di bruciante attualità. "Scrivere di queste vite perdute non è solo un omaggio... 🔗modenatoday.it

