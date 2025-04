L alert che ha fatto suonare tutti i telefoni romani Piazza San Pietro oggi chiuderà alle 17

Piazza San Pietro ore 17 del 25 aprile”. Questo il messaggio che intorno alle 13.10 di oggi è comparso sui cellulari delle persone che si trovano a Roma, accompagnato da un potente suono che ha fatto squillare gli apparecchi e sobbalzare tutti. L'ha inviato la Protezione civile nazionale per avvisare la popolazione dell'orario di chiusura degli accessi a Piazza San Pietro per l'ultimo saluto a Pontefice. L'ultimo ingresso era inizialmente previsto alle 18, l'It alert ha invece avvisato che la basilica chiuderà alle 17. Dopo la comunicazione, tradotta in inglese, francese e spagnolo, è stato inserito anche il link del sito della Protezione civile con tutte le informazioni riguardo i percorsi e gli orari del funerale. Ilfoglio.it - L'alert che ha fatto suonare tutti i telefoni romani: “Piazza San Pietro oggi chiuderà alle 17” Leggi su Ilfoglio.it “Dipartimento Protezione civile- Saluto Papa Francesco. Orario chiusura accessoSanore 17 del 25 aprile”. Questo il messaggio che intorno13.10 diè comparso sui cellulari delle persone che si trovano a Roma, accompagnato da un potente suono che hasquillare gli apparecchi e sobbalzare. L'ha inviato la Protezione civile nazionale per avvisare la popolazione dell'orario di chiusura degli accessi aSanper l'ultimo saluto a Pontefice. L'ultimo ingresso era inizialmente previsto18, l'Itha invece avvisato che la basilica17. Dopo la comunicazione, tradotta in inglese, francese e spagnolo, è stato inserito anche il link del sito della Protezione civile con tutte le informazioni riguardo i percorsi e gli orari del funerale.

