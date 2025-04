12milioni di euro di avanzo nel bilancio del Comune

avanzo libero quota 12.118.000 euro, in aumento rispetto agli ultimi due anni. Sono dati che ci soddisfano". Così l'assessore Alberto Merelli ha.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Fondazione Crc approva il bilancio 2024 con avanzo record di 84,5 milioni di euro - Con un totale degli investimenti a valore di mercato a 2,2 miliardi di euro, un patrimonio netto di oltre 1,4 miliardi di euro, un avanzo d'esercizio pari a 84,5 milioni di euro nel 2024, il consiglio generale di Fondazione Crc approva all'unanimità il bilancio per l'anno passato. Nell'avanzo di esercizio rientrano 56,6 milioni di euro destinati all'attività progettuale ed erogativa per il 2025 e 10 milioni di euro per il fondo di stabilizzazione delle erogazioni. 🔗quotidiano.net

Bilancio comunale, Casali (FdI): "C'è un avanzo di cinque milioni di euro, ma sono stati varati aumenti generalizzati" - "Un avanzo di amministrazione da oltre cinque milioni di euro: è questo il 'regalo' che il Comune di Cesena troverà nell’uovo di Pasqua del bilancio 2024. Una cifra che, anziché rassicurare, solleva più di una perplessità, considerando che proprio nel corso dello stesso anno è stata approvata una... 🔗cesenatoday.it

Giardini Naxos, il Comune approva il Rendiconto: avanzo libero di oltre 700mila euro - La Giunta comunale di Giardini Naxos, guidata dal sindaco Giorgio Stracuzzi, ha approvato lo schema di Rendiconto della gestione 2024, certificando un avanzo libero superiore a 700 mila euro. Un risultato che testimonia la solidità e l’efficienza della gestione finanziaria dell’Ente. E' quanto... 🔗messinatoday.it

Bilancio: 12 milioni di avanzo. Ma è scontro sui servizi - Il Comune chiude il bilancio con i conti in ordine: 19 voti favorevoli e 9 contrari. Ralli (Pd) e Donati (Scelgo Arezzo) attaccano: "Ora sistemate le buche". 🔗msn.com

12milioni di euro di avanzo nel bilancio del Comune - Nel dibattito i consiglieri di opposizione, ma anche dalla maggioranza come Piero Perticai hanno chiesto di usare almeno una parte di queste risorse per la manutenzione delle strade ... 🔗arezzonotizie.it

Psicologi. Enpap approva il bilancio 2024. Il patrimonio investito supera i 2,6 miliardi di euro - Approvato il 23 aprile dal Consiglio di Indirizzo Generale (CIG) il Bilancio ENPAP 2024, l’ultimo del mandato quadriennale di questa consiliatura. L’avanzo è di oltre 51 milioni di euro (39,7 nel 2023 ... 🔗quotidianosanita.it