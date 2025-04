Agi.it - Si spegne il tondo di Papa Francesco a San Paolo. Ecco che cosa è successo

AGI - La luce susi è spenta. Letteralmente. Dentro la Basilica di Sanfuori le Mura a Roma c'è una lunga serie di tondi – schierati sulla fascia sovrastante gli archi che dividono le navate – con i ritratti di tutti i Pontefici, da San Pietro fino a Bergoglio. Solo ildel pontificato in corso viene illuminato da una luce che lo fa spiccare su tutti gli altri, che restano, quindi, nell'ombra. Pochi giorni fa è scattato il 'rito' dello spegnimento per Bergoglio: subito dopo la sua morte, il 21 aprile, anche la luce sul suoè stata spenta, come al buio sono gli ultimi Pontefici al suo fianco, in ordine cronologico, Benedetto XVI e GiovanniII. L'attesa per ilre Sotto l'immagine didevono ancora essere apposte le date del suo pontificato: 2013-2025, così come fatto per ogni