Papa il timelapse del enorme afflusso dei fedeli a San Pietro

enorme afflusso a San Pietro per vedere la bara aperta di Papa Francesco in timelapse.Già oltre 128.000 persone si sono messe in fila per dare l'ultimo saluto al Pontefice; la cui bara sarà chiusa alle ore 20 in una cerimonia alla quale parteciperanno gli alti cardinali prima dei funerali il 26 aprile alle ore 10.La Basilica di San Pietro resterà aperta fino alle ore 19 ma alle 17 sarà chiuso l'accesso alla fila, per permettere di mantenere l'orario di chiusura e consentire a chi si mette in coda di poter accedere all'interno. Inizialmente erano previste le 18 poi un alert della Protezione civile ha avvisato la popolazione della chiusura anticipata di un'ora. Quotidiano.net - Papa, il timelapse dell'enorme afflusso dei fedeli a San Pietro Leggi su Quotidiano.net Roma, 25 apr. (askanews) - L'a Sanper vedere la bara aperta diFrancesco in.Già oltre 128.000 persone si sono messe in fila per dare l'ultimo saluto al Pontefice; la cui bara sarà chiusa alle ore 20 in una cerimonia alla quale parteciperanno gli alti cardinali prima dei funerali il 26 aprile alle ore 10.La Basilica di Sanresterà aperta fino alle ore 19 ma alle 17 sarà chiuso l'accesso alla fila, per permettere di mantenere l'orario di chiusura e consentire a chi si mette in coda di poter accedere all'interno. Inizialmente erano previste le 18 poi un alerta Protezione civile ha avvisato la popolazionea chiusura anticipata di un'ora.

