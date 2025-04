80 della Liberazione al via la feste al Pratello e in Bolognina VIDEO e FOTO

Pratello, già partita nella serata del 24, con concerti e spettacoli teatrali. Questa mattina, dopo la posa della corona ai caduti, all'incrocio con via Pietralata, in piazza San Rocco si è esibito il Coro R'Esistente con canti popolari e partigiani. Bolognatoday.it - 80° della Liberazione, al via la feste al Pratello e in Bolognina | VIDEO e FOTO Leggi su Bolognatoday.it Al via la tradizionale festa del 25 aprile al, già partita nella serata del 24, con concerti e spettacoli teatrali. Questa mattina, dopo la posacorona ai caduti, all'incrocio con via Pietralata, in piazza San Rocco si è esibito il Coro R'Esistente con canti popolari e partigiani.

