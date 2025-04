Cambiaso Juve l’esterno bianconero può finire sul altare dei sacrificabili senza quel traguardo sportivo il City è in agguato Scenario

Cambiaso Juve, l'esterno bianconero può finire sull'"altare" dei sacrificabili senza quel traguardo sportivo: lo Scenario

La Juve continua la propria marcia alla conquista del quarto posto, che garantirebbe l'accesso alla prossima edizione della Champions League. In caso di mancata qualificazione, però, mezza squadra sarebbe a rischio cessione. Uno dei giocatori che potrebbero essere sacrificati in sede di mercato è Andrea Cambiaso.

Senza il pass per l'Europa che conta il poliedrico esterno bianconero verrebbe ceduto. Il Manchester City tornerebbe volentieri alla carica per lui, dopo averci già provato a gennaio.

