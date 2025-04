La Uefa non eliminerà i supplementari ha scoperto che in quei 30 minuti aumentano gli ascolti tv Marca

Checché se ne dica, il nuovo format della Champions ha avuto successo. La classifica del grosso girone unico è piaciuta a molti e ha consentito a diverse squadre – che altrimenti molto difficilmente sarebbero arrivate dove sono arrivate – di competere ad alto livello. Ne è un esempio l'Aston Villa. Così come anche il Brest che nelle prime giornate da urna di 4a fascia era addirittura al primo posto, per poi scendere vertiginosamente. E così anche – al contrario – il City e il Psg che però adesso si gioca la semifinale di Champions in compagnia delle altre tre squadre (di cui tutte e tre erano seconda, terza e quarta della classifica unica). Ma le modifiche, e lo racconta bene Marca, non sono finite.

VIDEO IN – Pranzo UEFA Inter e Bayern Monaco: presenti Marotta e Zanetti! - Inizia il canonico pranzo Uefa di Inter-Bayern Monaco, rituale che accompagna ogni partita di Champions League. Sul posto il nostro inviato di Inter-News.it. Presente Javier Zanetti. PRANZO UEFA – Questa sera Inter-Bayern Monaco a San Siro, ma prima pranzo canonico tra i dirigenti delle due squadre a Milano. Per l’Inter presente il vicepresidente Javier Zanetti, che ha incontrato una delegazione della squadra bavarese. 🔗inter-news.it

Ranking UEFA, stagione impressionante per l’Inter: il dato - L’Inter ha superato il Bayern Monaco, nell’andata dei quarti di finale di Champions League, con il punteggio di 2-1: a beneficiarne è anche il suo Ranking UEFA. Di seguito la classifica aggiornata. IN CRESCITA – L’Inter, dopo la vittoria sul Bayern Monaco all’andata dei quarti di finale di Champions League, resta al sesto posto del Ranking UEFA. L’aggiornamento della classifica, reso noto dalla UEFA come di consueto il giovedì successivo a un turno di coppe, ribadisce l’affermazione del club nerazzurro ai vertici del calcio europeo. 🔗inter-news.it

Ceferin svela tutto: «Mondiale per Club? Le squadre europee lo vogliono, ma non vedo…». Poi risponde così alle critiche sulla Uefa - di RedazioneAleksander Ceferin svela sul Mondiale per Club, ecco la verità sul futuro della competizione, mentre sulle critiche alla Uefa dice che… Aleksander Ceferin è intervenuto nel corso del 49° congresso della confederazione calcistica europea. Il numero 1 della Uefa ha trattato numerosi temi, a partire dal Mondiale per Club che vedrà coinvolto anche l’Inter: CEFERIN SUL MONDIALE PER CLUB – «Ci sarà, questo è quanto. 🔗internews24.com

