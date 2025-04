Conclusa la quarta edizione del GRAF Ideas Contest coinvolti 317 studenti

edizione del GRAF Ideas Contest, la sfida a squadre che pone gli studenti degli istituti tecnici delle province di Modena. Modenatoday.it - Conclusa la quarta edizione del GRAF Ideas Contest, coinvolti 317 studenti Leggi su Modenatoday.it Il 16 aprile 2025 presso la Sala Eventi del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”- DIEF dell’Università di Modena e Reggio Emilia, si è tenuto l’evento finale della 4°del, la sfida a squadre che pone glidegli istituti tecnici delle province di Modena.

Graf Idea Contest, sfida a chi trova la soluzione innovativa - Si è tenuta ieri nell’Aula magna del Dipartimento di Ingegneria ‘Enzo Ferrari’ la finale della quarta edizione del Graf Idea Contest. La competizione, rivolta alle quarte superiori di nove scuole ... 🔗ilrestodelcarlino.it

