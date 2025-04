Atletica Duplantis e Tebogo illuminano il debutto di Diamond League Presenti Mahuchikh e Warholm

Diamond League si aprirà sabato 26 aprile a Xiamen (Cina): si alza il sipario sul massimo circuito internazionale di Atletica con un parterre davvero di lusso. Grandissima attesa per lo svedese Armand Duplantis, che lo scorso anno firmò proprio su questa pedana il primo dei tre record del mondo stagionali. Il Campione Olimpico cercherà di alzare ulteriormente l'asticella in occasione della sua prima uscita stagionale all'aperto? A fronteggiarlo ci saranno il greco Emmanouil Karalis e lo statunitense Sam Kendricks.Riflettori puntati sul botswano Letsile Tebogo, Campione Olimpico dei 200 metri che per l'occasione si esibirà sul rettilineo. Tra i suoi avversari spiccano lo statunitense Christian Coleman, il britannico Jeremiah Azu, l'australiano Lachlan Kennedy e il sudafricano Akani Simbine.

