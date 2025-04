Abilitazione GPS elenco aggiuntivo 2025 punteggio aggiuntivo anche ai 30 CFU online

Abilitazione da 30 CFU.L'articolo Abilitazione GPS elenco aggiuntivo 2025: punteggio aggiuntivo anche ai 30 CFU online . Leggi su Orizzontescuola.it Nel question time del 18 aprile su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, sono emersi chiarimenti fondamentali riguardo l'inserimento dei titoli abilitanti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze. In particolare, si è discusso di due aspetti centrali: la selettività dei percorsi abilitanti da 60 CFU e la corretta modalità di dichiarazione per chi ha ottenuto l’da 30 CFU.L'articoloGPSai 30 CFU

Nel question time del 17 aprile 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Caterina Bufanini, è stata discussa una questione importante relativa alla valutazione del punteggio nei diversi tipi di graduatorie. Un focus particolare è stato posto su: l'utilizzabilità del punteggio dell'abilitazione anche nella graduatoria del sostegno. L'articolo Abilitazione inserita nell'elenco aggiuntivo non sarà valutata nella GPS sostegno prima fascia per il 2025/26.

Nella sezione A.2 del punto relativo al titolo di abilitazione /specializzazione il form predisposto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per l'inserimento nell'elenco aggiuntivo alla prima fascia GPS, chi si inserisce a pieno titolo entro il 29 aprile, dovrà compilare anche il campo DURATA LEGALE.

