Daniela Rosati sull’ex marito Adriano Galliani Niente sesso tra noi ho perso anche un figlio e non lo ha mai saputo

Daniela Rosati si è lasciata andare a diverse rivelazioni sul suo matrimonio con l'ex marito Adriano Galliani, storico amministratore delegato del Milan e ora dirigente al Monza.

