Perseguitava e aggrediva i gentori da tempo 44enne arrestata dai carabinieri

carabinieri di Este hanno arrestato in flagranza di reato una 44enne residente nella bassa padovana, ritenuta responsabile della violazione del divieto di avvicinamento ai genitori. I fatti denunciati dai genitori della donna, stanchi delle continue vessazioni, minacce e percosse subite.

