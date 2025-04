Trump a Time ho parlato di dazi con Xi Jinping

Trump ha dichiarato di aver avuto un colloquio telefonico sulla questione dei dazi con il leader cinese Xi Jinping, secondo quanto riportato da un'intervista pubblicata venerdì dalla rivista Time. Pechino ha smentito il coinvolgimento in negoziati sui dazi con Washington, ma Trump ha affermato di aspettarsi un accordo tra i due Paesi nelle prossime settimane, secondo il resoconto dell'intervista. Quotidiano.net - Trump a 'Time', 'ho parlato di dazi con Xi Jinping' Leggi su Quotidiano.net Il presidente degli Stati Uniti Donaldha dichiarato di aver avuto un colloquio telefonico sulla questione deicon il leader cinese Xi, secondo quanto riportato da un'intervista pubblicata venerdì dalla rivista. Pechino ha smentito il coinvolgimento in negoziati suicon Washington, maha affermato di aspettarsi un accordo tra i due Paesi nelle prossime settimane, secondo il resoconto dell'intervista.

