Furto d’auto a Lauro arrestato un 45enne già sottoposto a sorveglianza speciale

È durata poche ore la fuga dell'uomo che nella mattinata di ieri ha sottratto una Fiat Punto parcheggiata davanti a un bar del centro. Il veicolo è stato ritrovato a Domicella, poco distante dal luogo del furto, abbandonato in un cumulo di terreno e con evidenti danni a una ruota.

