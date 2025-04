Infortunio Mbangula torna il belga L’esterno si è allenato con il gruppo agli ordini di Tudor cosa filtra in vista di Juve Monza

Infortunio Mbangula, torna il belga! L'esterno si è allenato con il gruppo agli ordini di Tudor: cosa filtra in vista di Juve Monza. UltimissimeGiungono importanti e buonissime novità dalla Continassa a due giorni da Juve Monza. I protagonisti di questi aggiornamenti sono Samuel Mbangula e Teun Koopmeiners.Secondo quanto appreso da , L'esterno belga è finalmente tornato ad allenarsi in gruppo. A questa grande notizia se ne aggiunge un'altra consequenziale: il belga è pienamente recuperato per domenica e sarà abile e arruolabile per Igor Tudor.

Infortunio Mbangula, il belga torna a disposizione di Tudor per la sfida col Monza? Tutti gli aggiornamenti - di Marco BaridonInfortunio Mbangula, il belga torna a disposizione di Tudor per la sfida col Monza? Tutti gli aggiornamenti in vista del match in programma domenica Archiviato il ko del Tardini, stamattina la Juventus si è ritrovata alla Continassa per iniziare a preparare la prossima sfida di campionato all'Allianz Stadium domenica contro il Monza. Come appreso da Juventusnews24 Samuel Mbangula, che aveva saltato la trasferta contro il Parma, ha lavorato ancora a parte rispetto al resto del gruppo.

Infortunio Bremer, il difensore brasiliano torna a correre in campo alla Continassa. Il VIDEO fa impazzire i tifosi - di Redazione JuventusNews24Infortunio Bremer, torna a correre in campo al JTC. Prosegue il recupero del difensore brasiliano – VIDEO Prosegue il lungo recupero di Gleison Bremer dopo la rottura del legamento crociato. Il difensore brasiliano è tornato a correre in campo alla Continassa. Il centrale della Juve tenterà il recupero per il Mondiale per Club, senza affrettare però i tempi.

Atalanta, infortunio per De Ketelaere: l'esito degli esami e quando torna - Brutte notizie per l`Atalanta di Gian Piero Gasperini. Charles De Ketelaere si è fermato per un infortunio muscolare accusato nel corso dell`allemento...

Juventus, Mbangula torna in gruppo: ancora out Koopmeiners - La Juventus si allena in vista del match contro il Monza: torna in gruppo Mbangula, ancora out Koopmeiners. Dopo la cocente sconfitta contro il Parma, che ha fatto scendere la squadra al quinto posto ...